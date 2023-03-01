Mourinho: 'Beni atan hakem Torinolu'

Roma'nın Cremonese'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Jose Mourinho maç sonu sert açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam yenilmelerinin nedeninin kötü oynamaları olmadığını belirterek, "Bu gece bir takımın diğerinden daha çok maçı kazanmak istediği kesinlikle doğru değil. Roma'nın oyuncuları her zaman kazanmak ister. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç değildi ama kaybetmeyi asla hak etmedik" diye konuştu.



Gördüğü kırmızı kartın nedenini ise Mourinho şu sözlerle açıkladı: "Duygusalım ama deli değilim. Hakem bana kırmızı kart verdi çünkü 4. hakeminin bana ne dediğini anlayacak kapasitede değil. Ses kaydı var mı soracağım. Hatta onun Torinolu olduğu ve gelecek hafta Juventus'la oynayacağımız gerçeğine hiç değinmesem daha iyi olacak"



Portekizli teknik adam Cremonese karşısında gördüğü kırmızı kartla bu sezon 3. kez saha dışına gönderildi. Roma 5 Mart Pazar günü Juventus'la deplasmanda karşı karşıya gelirken Mourinho takımının başında sahaya çıkamayacak.





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