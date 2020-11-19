Mourinho: "Artık özel biri değil, tecrübeli biriyim"

Jose Mourinho, yıllar önce yaptığı "özel biri" açıklamasına atıfta bulunarak kendisini artık tecrübeli gördüğünü belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Artık özel biri değil, tecrübeli biriyim'
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19 Kasım 2020 21:30
Jose Mourinho, 2004 yılında Porto'yu Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptıktan sonra Chelsea'ye imza attığında kendisini "özel biri" olarak tanımlamıştı.

Portekizli teknik adamın bu sözleri yıllarca birçok yerde kullanıldı ve zamanla lakabına dönüştü.

"DEJA VU GİBİ GELİYOR"

57 yaşındaki teknik direktör ESPN röportajında; "Kendimi artık "tecrübeli olan" olarak tanımlarım. Şu anda futbolda yaşadığım her şey aynı bir deja vu gibi geliyor. Hepsini daha önce de yaşamıştım." dedi.

Mourinho açıklamalarını; "Futbolcuların kondisyon gibi şeylere de ihtiyaçları var. Ancak hocalıkta sadece beyninize ihtiyacınız var. Sadece deneyim ve bilgi sizi daha iyi hale getirir." diyerek bitirdi.



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