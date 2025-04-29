Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Ja Morant, playofflarda sakatlanmamış olması halinde ilk turdaki rakibi Oklahoma City Thunder'a karşı takımının başarı şansının çok yüksek olacağını öne sürdü.



Memphis Grizzlies'in 2024-25 sezonu, Oklahoma City Thunder karşısında alınan ilk tur süpürgesiyle hayal kırıklığıyla sona erdi. İlk iki maçta toplam 70 sayı fark yiyen Grizzlies, üçüncü maçta ise farklı bir tablo çizecek gibi görünüyordu.



Grizzlies, üçüncü maçın ikinci çeyreğinde 67-40 önde giderken, Ja Morant'ın smaç girişimi sırasında Lu Dort tarafından dengesi bozuldu. Bu pozisyonda Morant sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Grizzlies, yıldız guardı olmadan maçı 114-108 kaybetti ve seride 0-3 geriye düştü.



Sonrasında Morant'a kalça kontüzyonu teşhisi konuldu ve dördüncü maçı da kaçırdı. Grizzlies mücadele etse de seriyi 117-115'lik mağlubiyetle noktaladı.



Morant ise sezon sonu basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. İki kez All-Star seçilen genç yıldız, "Eğer sakatlanmasaydım seri şu anda 2-2 olurdu," diyerek Thunder'ı çözdüğüne inandığını söyledi: "Onları çözmüştüm."



Morant, Thunder serisinde maç başına 18.3 sayı, 2.0 ribaunt, 5.0 asist, 0.7 top çalma ve 0.7 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



