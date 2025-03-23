Morais'ten Mourinho için açıklama!

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Morais'ten Mourinho için açıklama!
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23 Mart 2025 19:55
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

Morais, daha önce birlikte görev yaptıkları Jose Mourinho ile ilgili gelen sorunun ardından, "Biz aslında kardeş gibiyiz Mourinho ile. Bunu düşündüğümde bile duygulanıyorum. O kadar yakın bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mourinho, benim hayatımı değiştiren insanlardan biri oldu verdiği şansla, onunla uzun süre çalışma fırsatı buldum. Bunun hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Minnettarım ve her zaman minnettar olacağım. Bana verdiği şanstan dolayı hayatım değişti. Mourinho, her zaman benim kalbimde olacak. Sonuç ne olursa olsun, ben mutlu olmaya devam edeceğim ve Mourinho ile ilişkim iyi bir şekilde devam edecek sonuna kadar." dedi.

Bodrum FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek.

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