Morais: 'İhtimalimizi son maça taşımak istiyoruz'

Süper Lig'de bitime 2 maç kala kurtuluş barajındaki Alanyaspor'un 3 puan gerisinde düşme hattında yer alan ve bu hafta puan kaybederse matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Jose Morais kazanıp şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Pazar günü Kayserispor önünde hayati bir deplasman maçına çıkacak olan yeşil-beyazlılarda Jose Morais, "Her maça olduğu gibi bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Bundan önceki haftalara baktığınız zaman belki pek fazla maç kazanamadık. Galatasaray, Fenerbahçe maçını dışarıda tutarsak ve bir de Samsun maçı var ki orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, oraya gidip kazanıp ondan sonra ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz" dedi.



YÖNETİMİN İNANCI TAM



Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir takımın antrenmanını takip ederek destek verdi. Ligde kalma mücadelesi ile ilgili değerlendirme yapan asbaşkan Selahattin Polat, "Hocamın buraya geldiği süre içerisinde motivasyon oluşmaya başladı. Futbolcularımız farklı bir enerji yakaladı. Biz hocamızla beraber bu ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her şey sahada bitmiş olsaydı biz bugün ligde üst sıralardaydık. Kimseyi suçlamıyoruz, biz mücadelemize devam edeceğiz futbolcularımıza güveniyoruz. Adalet varsa kalırız" diye konuştu. Aşkın Demir ise, "Hocam geldiği günden beri güzel kaynaşma oldu. Olay sadece puan değil, bazı hoş olmayan şeyler yaşadık. Oynadığımız maçlarda hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Biz bize yakışanı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz, dünyanın sonu değil. Her şeyden önce inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.