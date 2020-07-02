Montpellier, Mavididi'yi transfer etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, Juventus'un İngiliz forveti Stephy Mavididi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA
Montpellier, Mavididi'yi transfer etti
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02 Temmuz 2020 16:16
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, Juventus'un İngiliz forveti Stephy Mavididi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbola Arsenal altyapısında başlayan ve 2018'de Juventus'a transfer olan Mavididi, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fransa temsilcisi Dijon'da tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Stephy Mavididi, Montpellier'de forma giyen ilk İngiliz oyuncu olacak. Fransa basında yer alan haberlere göre Mavididi'nin bonservisi için Montpellier, Juventus'a 6,3 milyon avro ödeyecek.



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