Montero, İspanya'ya dönebilir!

Beşiktaş forması giyen Franciso Montero'nun, İspanya'ya geri dönebileceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüp olarak ise Elche gösterildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Montero, İspanya'ya dönebilir!
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07 Ekim 2022 19:11
Beşiktaş'ta bu sezon şu ana dek geri planda kalan Francisco Montero için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Montero'nun İspanya'ya geri dönebileceği belirtildi.

23 yaşındaki futbolcunun adının, yaz transfer döneminde Jules Kounde ve Diego Carlos gibi isimlerle yollarını ayıran Sevilla ile de anıldığı vurgulanarak, şu an için Elche'nin yakın seçenek olduğu kaydedildi.

Francisco Montero bu sezon Beşiktaş'ta sadece bir maçta süre alabildi. 

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