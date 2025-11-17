17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Montella'dan İspanya maçı için karar

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıklar ve ceza sınırında olan isimler nedeniyle İspanya maçında daha çok yedek oyuncuları kullanacak.

calendar 17 Kasım 2025 10:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Montella'dan İspanya maçı için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerinde salı akşamı İspanya ile oynayacağı maç formaliteden öteye geçmeyecek.

Grupta lider belli, ikinci belli... Ancak play-off maçları Amerika'daki finallere gitmemiz için kaderimizi belirleyecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu nedenle İspanya maçına ideal kadrosundan farklı bir 11 ile çıkmayı planlıyor.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.


İsmail Yüksek de Bulgaristan maçında kart görüp, cezalı duruma düşmek için elinden geleni yaptı ve sonuçta cezalı olup, sarı kartları temizledi.

Grup aşamasında görülen kartlar play-off'a taşınıyor. Bu nedenle sarı kart ceza sanırında olan Kenan Yıldız, Kerem, Arda, Oğuz Aydın ve Abdülkerim İspanya maçında kart görürse play-off maçında forma giyemeyecek.

Montella da bu gerekçeden hareketle İspanya karşısına yedek kuvvetleri sürüp, Milli Takım'ı 26 Mart'taki play-off'a saklayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
