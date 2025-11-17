Montella'dan İspanya maçı için karar

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerinde salı akşamı İspanya ile oynayacağı maç formaliteden öteye geçmeyecek.Grupta lider belli, ikinci belli... Ancak play-off maçları Amerika'daki finallere gitmemiz için kaderimizi belirleyecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu nedenle İspanya maçına ideal kadrosundan farklı bir 11 ile çıkmayı planlıyor.Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.İsmail Yüksek de Bulgaristan maçında kart görüp, cezalı duruma düşmek için elinden geleni yaptı ve sonuçta cezalı olup, sarı kartları temizledi.Grup aşamasında görülen kartlar play-off'a taşınıyor. Bu nedenle sarı kart ceza sanırında olan Kenan Yıldız, Kerem, Arda, Oğuz Aydın ve Abdülkerim İspanya maçında kart görürse play-off maçında forma giyemeyecek.Montella da bu gerekçeden hareketle İspanya karşısına yedek kuvvetleri sürüp, Milli Takım'ı 26 Mart'taki play-off'a saklayacak.