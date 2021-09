Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım olarak toparlanmaları gerektiğini söyledi.



Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Montella, beklentileri karşılamaktan uzak olduklarını vurguladı.



Yoğun şekilde çalışma yapacaklarını anlatan Montella, "Bir an önce takım olmamız lazım. Biz son maçımızda (VavaCars Fatih Karagümrük) yapmamamız gereken bütün hataları yaptık. Akıllı bir insan bunları görür ve üzerine çalışırsa, hızlıca toparlayabilir. Bizim de hedefimiz bu." dedi.



Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü iç sahada Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını aktaran Montella, "Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya. Biz takım olarak iyi olursak, zaten Balotelli ve Belhanda'nın performansı da iyi olur. Biz onları öyle bir noktaya getireceğiz ki istediğimiz performansı vermek zorunda kalacaklar. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.



Futbolcuların açıklamaları



Basın mensuplarına konuşan oyunculardan kaleci Ferhat Kaplan, şu an birlik olmaya ve galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.



Bundan sonraki süreçte ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kaplan, "Bizim takım olarak, yanımızda duranları mahcup etmeyip, bir galibiyet almamız lazım. Bu hafta inşallah Çaykur Rizespor maçını kazanıp, başkanımıza, takım çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.



Orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ise Fatih Karagümrük karşılaşmasının talihsiz bir maç olduğunu aktararak, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti.



Geçen haftayı unutmaları gerektiğini anlatan Fransız futbolcu, "Kafamızı kaldırıp bunu unutturmak zorundayız. Bildiğiniz üzere yeni bir takımız. Çok fazla yeni oyuncu var ve bundan dolayı birbirimizi tanımamız zaman aldı. Şunu söylemeliyim ki takım tamamen motive olmuş durumda. Bir an önce daha fazla çalışıp, puanlar almaya çalışacağız. Kazanmaya başladığımız andan itibaren de her şey daha güzel olacak. Çaykur Rizespor maçı zorlu olacak. Bizim için çok önemli bir mücadele. Çıkış yapmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor. Taraftarımız önünde galip gelip herkesi mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Mavi-lacivertliler, açıklamaların ardından kulüp tesislerinde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.