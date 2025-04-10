Sacramento Kings, yıldız gardı Malik Monk'un sol baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında ve play-in karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini açıkladı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Monk, iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.



Monk, Detroit Pistons karşısında ilk çeyreğin son bölümünde sakatlık geçirdi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Monk, 17.2 sayı ortalamasıyla Kings'in hücum gücünün önemli bir parçasıydı.



Kings, play-in'e kalmayı garantiledi ve Dallas Mavericks ile karşılaşacak. Ancak Monk'un eksikliği, Sacramento adına büyük bir handikap olacak.



