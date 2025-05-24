Monako'da pole Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.



Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden düzenlenen yarışta Norris 1 dakika 09.954 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.



Britanyalı sürücü, bu sezon 2. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.



Verstappen'in 0.109 saniye arkasındaki Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.175 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.



Monako Grand Prix'si pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



