Monaco, şampiyonluk için inat etti!

Fransa Ligue 1'de 34. hafta karşılaşmasında Angers, Monaco'yu ağırladı.



Raymond-Kopa Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Wissam Ben Yedder kaydetti.



Bu sonucun ardından puanını 71'e yükselten Monaco, maç fazlasıyla 2. sıraya yülseldi ve lider PSG ile puan farkını 1'e indirdi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Angers ise 41 puanla 12. sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Lyon'u konuk edecek. Angers ise Lorient deplasmanına gidecek.



