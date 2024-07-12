Monaco'dan Mikautadze'ye 25 milyon euro!

Monaco, Metz forması giyen Georges Mikautadze'yi bonuslarla beraber 25 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monaco'dan Mikautadze'ye 25 milyon euro!
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12 Temmuz 2024 00:26
Gürcistan Milli Takımı ile EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken Georges Mikautadze, flaş bir transfere hazırlanıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Monaco, Georges Mikautadze'yi bonuslarla beraber 25 milyon euro'ya katmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibin, Metz ile bonserviste anlaştığı ve kısa süre içerisinde oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Ligue 1'de geride bıraktığımız sezon 20 maça çıkan Gürcü golcü, 13 gol 4 asistlik performans sergiledi. Mikautadze, EURO 2024'te ise 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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