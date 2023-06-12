Modric'ten 80 milyon euro'luk teklife ret!

Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'e, Suudi Arabistan'ın ilgisi sürüyor. Al Ahli kulübü Hırvat oyuncu 80 milyon euro'luk maaş teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Modric'ten 80 milyon euro'luk teklife ret!
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12 Haziran 2023 18:57
Son güncelleme 12 Haziran 2023 18:59
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Modric için devreye girdi. 

İspanyol Gazetesi Marca'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Luka Modric için yıllık 80 milyon euro maaşı gözden çıkardı. 

Arap ekibinin Modric için 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. 

HEDEFİ MADRID'DE EMEKLİ OLMAK

Öte yandan Modric'in teklife sıcak bakmadığı ve Al Ahli kulübünün teklifini reddettiği belirtildi.

Hırvat oyuncunun ilk hedefinin Real Madrid'de kalıp, futbolu Madrid'de bırakmak olduğu vurgulandı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 52 karşılaşmaya çıkan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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