23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

MKE Ankaragücü'nde Muhammet Yaman dönemi!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu.

23 Ekim 2025 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
MKE Ankaragücü'nde Muhammet Yaman dönemi!




MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda, Nuri Muhammet Yaman ile Serkan Ülker başkanlık için yarıştı.

Şerafettin Demir başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından genel kurul başladı. Bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ve divan kurulu raporları delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, Nuri Muhammet Yaman 516 delegenin oyunu alarak başkan oldu.

Yaman, kongrede yaptığı konuşmada, "Bugün burada umudu yeniden ayağa kaldırmak ve küllerinden doğacak olan Ankaragücü'nün tarih yazacağı yeni bir dönemi başlatmak için toplandık. Ankaragücü sadece bir futbol takımı değildir. Ankaragücü bu milletin mücadelesidir, Kurtuluş Savaşı'nın hatırasıdır, Ankara'nın onurudur. Ne yazık ki bu büyük camia şu an hak ettiği yerlerde değildir. Bu durum sadece sportif bir sonuç değil, milyonların yüreğine düşen bir acıdır. Ama herkes şunu iyi bilsin, Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını en iyi bilen takımdır. Biz düştüysek daha güçlü, daha iyi bir şekilde ayağa kalkarız. Ben Muhammet Yaman olarak yıllardır bu camiaya hizmet etmiş, Ankaragücü'nün acısını sevincini yaşamış bir kardeşinizim. Bu sorumluluğu güçlü bir yönetimle omuzlamaya geliyorum ama bir şartla. Bu yol yalnız yürünmeyecektir. Bu kulübün gerçek sahibi tribündeki taraftarıdır. Sokaktaki çocuktur, Ankara'nın ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Yaman'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Mahmut Yılmaz, Mustafa Özel, Murat Kızıldağ, Mehmet Arpacı, Abdülkadir Tecimer, Ali Eren Altıok, Gürsel Uzunca, Gökhan Topaloğlu, Necip Yıldırım, Onur Ballı, Turgay Akyüz, Volkan Çakırşen, Savaş Baş, İbrahim Demir, Yaşar Kale, Göksel Oral, Mertcan Sezer, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Fırat Demir, İlhami Alparslan.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
