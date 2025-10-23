MKE Ankaragücü'nde Muhammet Yaman dönemi!

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçildi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda, Nuri Muhammet Yaman ile Serkan Ülker başkanlık için yarıştı.
Şerafettin Demir başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından genel kurul başladı. Bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ve divan kurulu raporları delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.
Gündem maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, Nuri Muhammet Yaman 516 delegenin oyunu alarak başkan oldu.
Yaman, kongrede yaptığı konuşmada, "Bugün burada umudu yeniden ayağa kaldırmak ve küllerinden doğacak olan Ankaragücü'nün tarih yazacağı yeni bir dönemi başlatmak için toplandık. Ankaragücü sadece bir futbol takımı değildir. Ankaragücü bu milletin mücadelesidir, Kurtuluş Savaşı'nın hatırasıdır, Ankara'nın onurudur. Ne yazık ki bu büyük camia şu an hak ettiği yerlerde değildir. Bu durum sadece sportif bir sonuç değil, milyonların yüreğine düşen bir acıdır. Ama herkes şunu iyi bilsin, Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını en iyi bilen takımdır. Biz düştüysek daha güçlü, daha iyi bir şekilde ayağa kalkarız. Ben Muhammet Yaman olarak yıllardır bu camiaya hizmet etmiş, Ankaragücü'nün acısını sevincini yaşamış bir kardeşinizim. Bu sorumluluğu güçlü bir yönetimle omuzlamaya geliyorum ama bir şartla. Bu yol yalnız yürünmeyecektir. Bu kulübün gerçek sahibi tribündeki taraftarıdır. Sokaktaki çocuktur, Ankara'nın ta kendisidir." ifadelerini kullandı.
Yaman'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
Mahmut Yılmaz, Mustafa Özel, Murat Kızıldağ, Mehmet Arpacı, Abdülkadir Tecimer, Ali Eren Altıok, Gürsel Uzunca, Gökhan Topaloğlu, Necip Yıldırım, Onur Ballı, Turgay Akyüz, Volkan Çakırşen, Savaş Baş, İbrahim Demir, Yaşar Kale, Göksel Oral, Mertcan Sezer, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Fırat Demir, İlhami Alparslan.
