Mino Raiola: 'De Ligt, Bayern'e yakındı'

Juventus'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Matthijs de Ligt için, menajeri Mino Riola'dan açıklama geldi.



"BAYERN MUHIH'E YAKINDI"



Raiola, "Ligt, neredeyse Bayern Münih'e transfer olacaktı. Onun için Bayern Münih'le yaptığımız görüşmeler çok iyiydi, transferi çok ciddi bir ihtimaldi. Ne yazık ki, sonunda bu transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.



85 MİLYON EURO'YA JUVENTUS'A



Ajax ile büyük bir çıkış yakaladıktan sonra ismi Avrupa'dan birçok takımla anılan 22 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.





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