Mino Raiola: "De Ligt, Bayern'e yakındı"

Menajer Mino Raiola, Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt için transfer itirafında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mino Raiola: 'De Ligt, Bayern'e yakındı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 16:25
Juventus'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Matthijs de Ligt için, menajeri Mino Riola'dan açıklama geldi.

"BAYERN MUHIH'E YAKINDI"

Raiola, "Ligt, neredeyse Bayern Münih'e transfer olacaktı. Onun için Bayern Münih'le yaptığımız görüşmeler çok iyiydi, transferi çok ciddi bir ihtimaldi. Ne yazık ki, sonunda bu transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

85 MİLYON EURO'YA JUVENTUS'A

Ajax ile büyük bir çıkış yakaladıktan sonra ismi Avrupa'dan birçok takımla anılan 22 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.