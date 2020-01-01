Milwaukee, Giannis'in "supermax'i" imzalayacağından emin!

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun "supermax" sözleşme uzatmasını imzalayacağından "emin olduğu" iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe'ye göre Bucks, Giannis'in bu ölü sezonda "supermax" sözleşme uzatmasını imzalayacağından emin.



Lowe'ın ESPN'de yazdığı makaleye göre, "Greek Freak" bir supermax uzatması için uygun durumda ve ekip, kendisinin uzun vadede Milwaukee'de kalacağına inanıyor:



"Bucks organizasyonundaki pek çok kişi, Giannis Antetokounmpo'nun 2020-21 normal sezonun başlamasından önce 220 milyon ila 250 milyon dolar arasında (maaş sınırı seviyesine bağlı olarak) beş yıllık bir supermax uzatma imzalayacağından emin. Büyük bir değişiklik olmadıkça Milwaukee onunla takas yapmayacak. Kaynaklar, Antetokounmpo bu sözleşmeyi imzalamazsa, Bucks'ın buna göre hareket etmeye hazır olduğunu söylediler."



Antetokounmpo uzatma teklifini reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak.



