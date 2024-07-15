Milot Rashica'yı hırs bastı!

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Milot Rashica, yeni sezona oldukça hırslı hazırlanıyor.
Geçen sezon takımla çalışmalara katılamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu yıl sezon öncesi çalışmalarında takımla birlikte çalışarak yeni sezonda farklı bir performans ortaya koymak istiyor.
Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın da takımdan ayrılmasıyla sağ kanadın ana ismi olan Rashica, geçen sezon Beşiktaş'ta çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
Geçen sezon takımla çalışmalara katılamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu yıl sezon öncesi çalışmalarında takımla birlikte çalışarak yeni sezonda farklı bir performans ortaya koymak istiyor.
Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın da takımdan ayrılmasıyla sağ kanadın ana ismi olan Rashica, geçen sezon Beşiktaş'ta çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.