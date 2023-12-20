Milot Rashica: "Sakatlık kabusu bizi bırakmadı"

Beşiktaş'ta uzun süredir sakat olan ancak son antrenmanlarda takımla çalışmalara başlayan Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica: 'Sakatlık kabusu bizi bırakmadı'
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20 Aralık 2023 13:21
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takıma dönen Milot Rashica, ülkesi Kosova basınına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli kanat oyuncusu, "Bu sezon henüz istediğim kadar forma giyemedim. Tam performansımı sahaya yansıtamadım" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIK KABUSU PEŞİMİZİ BIRAKMADI"

Lig yarışında geride kalıp Avrupa'da havlu attıklarını hatırlatan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Benim de dahil olduğum sakatlık kabusu peşimizi bir türlü bırakmadı. Düzenli bir takımla oynama şansını yakalayamadık. Sezon başından bu yana görev yapan 3 teknik direktör de bunun sıkıntısını çekti" diye konuştu.

Rashica "Ne olursa olsun Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir taraftar grubu var. Yarışta geriye bile düşseniz kafa olarak ligden kopma şansınız yok; çünkü bu sorumluluğu hissediyorsunuz" dedi.

Rachid Ghezzal'ın da kadro dışı bırakıldığı siyah beyazlı takımda Milot Rashica'nın, Alanyaspor mücadelesinde ilk 11 başlaması bekleniyor.

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