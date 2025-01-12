Milot Rashica geri döndü!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ligde 3 haftadır takımını yalnız bırakan Milot Rashica, Bodrum maçı öncesi forma giyebilecek duruma gelmişti.
Kupadaki Sivas maçının son 8 dakikasında forma giyen tecrübeli oyuncu, Bodrum mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
Rashica, 61'de Emest Muci'nin yerine oyuna dahil oldu. Deneyimli isim, ligde son olarak 7 Aralık'taki Fenerbahçe maçında görev almıştı.
Kupadaki Sivas maçının son 8 dakikasında forma giyen tecrübeli oyuncu, Bodrum mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
Rashica, 61'de Emest Muci'nin yerine oyuna dahil oldu. Deneyimli isim, ligde son olarak 7 Aralık'taki Fenerbahçe maçında görev almıştı.