Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu!

Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2024 23:01
Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı.

Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı stilde finalde yer alan Nusrat Allahverdi, 27.35'lik derecesiyle 17-18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak 6. oldu.

Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı, 1.56.55'le Avrupa 6'ncısı olarak finali tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery