Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa üçüncüsü!

Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Berke Saka, 200 metre karışık stilde Avrupa üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa üçüncüsü!
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23 Haziran 2024 23:00
Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Berke Saka, 200 metre karışık stilde bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Berke, 200 metre karışık stil finalinde yer aldı.

Milli yüzücü, yarışı 1.58.62'lik derecesiyle üçüncü sırada bitirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 400 metre serbestte ise milli yüzücü Deniz Ertan, 4.17.92'lik zamanıyla final yarışını 7. sırada tamamladı.

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