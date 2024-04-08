Milli tenisçilerin rakibi Hollanda

Portekiz'de başlayacak Billie Jean King Kupası'nda A Milli Kadın Tenis Takımı'nın ilk rakibi Hollanda olacak.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras kentinde Complexo De Tenis Do Jamor Kulübü'nde 8-13 Nisan'da düzenlenecek Avrupa/Afrika Grup I'in kura çekimi gerçekleşti.



B grubunda yer alan ay-yıldızlılar, Letonya, Hollanda ve Portekiz'le aynı grupta mücadele edecek. Milliler ilk sınavını yarın TSİ 13.00'te Hollanda karşısında verecek.



Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nın kadrosunda Zeynep Sönmez, İpek Öz, Çağla Büyükakçay, Berfu Cengiz ve Ayla Aksu yer alıyor.



Kaptanlığını Elise Tamaela'nın yaptığı Hollanda Kadın Milli Takımının kadrosunda Arantxa Rus, Suzan Lamens, Anouk Koevermans, Eva Vedder ve Demi Schuurs bulunuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU