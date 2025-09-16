Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Portekiz Açık Turnuvası'nda ana tablo ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, WTA 125 düzeyinde olan ve Caldas Da Rainha kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ilk turda Kanadalı Kayla Cross ile sert zeminde karşılaştı.
Dünya klasmanında 290. sırada yer alan Ayla, dünya 142 numarası Cross'u 6-4, 6-2 yenerek ikinci tura çıkmaya hak kazandı.
Ayla Aksu, bu sonuçla WTA düzeyindeki ikinci galibiyetini elde etti.
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de ikinci tura yükseldi
