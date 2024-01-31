Milli sporcu Yağız Kaan, Cidde'de şampiyon oldu

Milli sporcu Yağız Kaan, Cidde Uluslararası Satranç Festivali'nde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Yağız Kaan, Cidde'de şampiyon oldu
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31 Ocak 2024 14:57
Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, şampiyonluğa ulaştı.

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-31 Ocak tarihlerinde Cidde'de düzenlene Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda hamle yapan uluslararası usta (IM) Yağız Kaan Erdoğmuş, 9 turda elde ettiği 6,5 puanla şampiyon oldu.

Yağız Kaan, turnuvada ayrıca ikinci büyük usta (GM) normunu da aldı.

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