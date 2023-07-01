Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de piste çıktı

Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de düzenlenen R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk yarışını 11'inci, ikinci yarışını da 10'uncu sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı sporcu, Donnington Park Pisti'nde R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda iki ayrı yarışta mücadele etti.
Mert Konuk, İngiltere'de ilk yarışı 11'inci, ikinci yarışı da 10'uncu sırada bitirdi.
Ay-yıldızlı sporcu, Donnington Park Pisti'nde R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda iki ayrı yarışta mücadele etti.
Mert Konuk, İngiltere'de ilk yarışı 11'inci, ikinci yarışı da 10'uncu sırada bitirdi.
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