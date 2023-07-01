Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de piste çıktı

Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de piste çıktı. R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele eden Mert Konuk, ilk yarışı 11'inci, ikinci yarışı 10'uncu sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de piste çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 22:59
Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de düzenlenen R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk yarışını 11'inci, ikinci yarışını da 10'uncu sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcu, Donnington Park Pisti'nde R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda iki ayrı yarışta mücadele etti.

Mert Konuk, İngiltere'de ilk yarışı 11'inci, ikinci yarışı da 10'uncu sırada bitirdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery