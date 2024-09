Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışta 10. olurken, kazaya karışan Can Öncü ise yarışı 22. sırada tamamladı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, şampiyonanın dokuzuncu ayağında İtalya'da Cremona Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışında mücadele etti.



Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışı 10. sırada tamamlarken, yarış sırasında kazaya karışan Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla hafta sonunun ilk yarışını 22. sırada bitirdi.



Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yarın İtalya'da hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.