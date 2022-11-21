Milli kayakla atlama sporcuları, Dünya Kupası ayaklarında yarışacak

Milli kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Dünya Kupası yarışmalarına katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kayakla atlama sporcuları, Dünya Kupası ayaklarında yarışacak
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21 Kasım 2022 16:29
Milli kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Finlandiya ve Almanya'da yapılacak Dünya Kupası yarışmalarına katılacak.

Milli sporcular, 25-27 Kasım tarihlerinde Dünya Kupası'nın Finlandiya (Ruka) ayağında mücadele edecek.

Finlandiya'daki yarışmaların ardından çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek milliler, daha sonra Almanya'ya geçecek.

Fatih Arda ve Muhammet İrfan, 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın Almanya (Titisee Neustadt) etabında yarışacak.

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