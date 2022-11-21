Milli kayakla atlama sporcuları, Dünya Kupası ayaklarında yarışacak

Milli kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Finlandiya ve Almanya'da yapılacak Dünya Kupası yarışmalarına katılacak.
Milli sporcular, 25-27 Kasım tarihlerinde Dünya Kupası'nın Finlandiya (Ruka) ayağında mücadele edecek.
Finlandiya'daki yarışmaların ardından çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek milliler, daha sonra Almanya'ya geçecek.
Fatih Arda ve Muhammet İrfan, 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın Almanya (Titisee Neustadt) etabında yarışacak.
Milli sporcular, 25-27 Kasım tarihlerinde Dünya Kupası'nın Finlandiya (Ruka) ayağında mücadele edecek.
Finlandiya'daki yarışmaların ardından çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek milliler, daha sonra Almanya'ya geçecek.
Fatih Arda ve Muhammet İrfan, 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın Almanya (Titisee Neustadt) etabında yarışacak.
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