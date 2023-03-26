Milli karateciler İspanya'dan 12 madalya ile dönüyor

İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Kadın Kata Milli Takımı ve Erkek Kumite Milli Takımı bronz madalya elde etti.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda bugün, Damla Pelit, Damla Su Türemen ve Zehra Kaya'dan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ile Eren Akkurt, Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Aslan, Ömer Özer ve Fatih Şen'den oluşan Erkek Kumite Milli Takımı bronz madalya kazandı.



Bugün Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, şampiyon olmuştu.



Milli sporcular, Avrupa Karate Şampiyonası ile Avrupa Para-Karate Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş, 9 bronz toplam 12 madalyayla tamamladı.









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