Milli judocular, Portekiz Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

Milli judocular, 26 Ocak başlayacak Portekiz Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocular, Portekiz Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak
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25 Ocak 2024 14:13
Milli judocular, 26 Ocak  başlayacak Portekiz Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek. 92 ülkeden 644 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

Portekiz'de tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Umalt Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mihael Zgank (90 kilo), Münir Ertuğ, İbrahim Tataroğlu (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder, Sıla Ersin (48 kilo), Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt (57 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk, Kayra Özdemir (+78 kilo)

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