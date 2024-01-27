Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, Portekiz Grand Prix'inde erkekler 81 kilo final maçında gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 23:05
Milli judocu Vedat Albayrak, Portekiz Grand Prix'inde erkekler 81 kilonun final müsabakasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonda, milli judocu Vedat Albayrak, final müsabakasında Japon Yoshito Hojo ile karşı karşıya geldi.

Japon rakibine yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery