Milli judocu İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Kazakistan Grand Slam'da bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya
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12 Mayıs 2024 18:16
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Kazakistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Grand Slam'de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barysy kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu mücadele etti.

Organizasyona bireysel olarak katılan Bislan Katamardov'u eleyen milli judocu İbrahim Tataroğlu organizasyonda bronz madalya elde etti.

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