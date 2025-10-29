29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-043'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-08'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-09'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-011'
29 Ekim
Roma-Parma
0-011'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-181'

Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na 13 madalyayla başladı!

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

calendar 29 Ekim 2025 18:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na 13 madalyayla başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli halterciler, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 13 madalyayla büyük başarıya imza attı.
 
Genç erkekler 60 kiloda yarışan Burak Aykun, silkmede 148 kilo ve toplamda 267 kilo kaldırarak 2 altın madalya kazandı. Burak Aykun, koparmada ise 119 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
 
Aynı kiloda mücadele eden Ramazan Ege Yılmaz ise 257 kiloluk derecesiyle Yıldızlar Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya elde etti.
 
Kadınlar 23 yaş altı 48 kiloda mücadele eden Gamze Altun ise silkmede 100 ve toplamda 173 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Gamze Altun, koparma kategorisinde ise 73 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.
 
Kadınlar 23 yaş altı 59 kiloda podyuma çıkan Cansel Özkan da koparmada 89 kilo ile gümüş, toplamda 191 kilo ile gümüş, silkmede ise 102 kilo ile bronz madalya kazandı. Kadınlar 45 kilo kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç da koparmada 78 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile bronz, toplamda ise 174 kilo ile gümüş madalya elde etti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
