Milli halterci Cansu Bektaş, dünya 4'üncüsü oldu!

Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda dördüncü oldu.Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Halter Şampiyonası, Bahreyn'in başkenti Manama'da başladı.Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Cansu Bektaş, koparmada 74 kilo ve toplamda 167 kiloluk dereceleriyle dünya dördüncülüğünü elde etti. Milli sporcu, silkme müsabakasında ise 93 kilo kaldırdı.Bu kiloda yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun, koparmada 70 kilo ile 8'inci, silkmede 96 kilo ile 4'üncü ve toplamda 166 kiloluk derecesiyle 6'ncı sırada yer aldı.Çinli sporcu Zhao Jinhong, koparmada 87, silkmede 113, toplamda 200 kiloluk dereceleriyle kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.Kuzey Koreli Won Hyon-sim ise koparmada 86, silkmede 105, toplamda da 191 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu.Koparmada İspanyol Marta Garcia Rincon, 75 kiloyla bronz madalya aldı. Vietnamlı sporcu Pham Dinh Thi ise silkmede 97, toplamda da 170 kiloluk derecelerle bronz madalyaya ulaştı.