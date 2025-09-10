Milli güreşçiler Zagreb yolcusu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 sporcu temsil edecek. Taha Akgül başkan, Yasemin Adar Yiğit ise yönetici olarak yer alırken, Buse Tosun Çavuşoğlu ay-yıldızlı kafilenin tek dünya şampiyonu olarak dikkat çekiyor.

calendar 10 Eylül 2025 14:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçiler Zagreb yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli güreşçiler, yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
 
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.
 
Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit ile ağır sıklette yıllarca önemli başarılar elde eden milli takım, jenerasyon değişiminin ardından Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak.
 
Sporculuk döneminde 3 dünya şampiyonluğu elde eden ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül, Dünya Şampiyonası kafilesinde ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu başkanı olarak yer alacak.
 
Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda jübile yapan "İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinden sorumlu asbaşkan olarak bu kez arkadaşlarına tribünden destek verecek.
 
2028 ve 2032 olimpiyatlarının kadrosunun oluşturulmasının amaçlandığı milli takımda çok sayıda sporcu ilk kez büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılacak.
 
KAFİLEDE TEK DÜNYA ŞAMPİYONU VAR
 
Milli takımın kadrosundaki sporculardan sadece Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya şampiyonluğu bulunuyor.
 
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2023'te yapılan olimpik sıkletlerin de yer aldığı son Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse, Hırvatistan'a ay-yıldızlı kafiledeki tek dünya şampiyonu sporcu olarak gidecek.
 
Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının kadın güreşçisi seçilen Buse, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.
 
Kariyerlerinde dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçiler Ali Cengiz ve Burhan Akbudak ise sakatlıkları nedeniyle Zagreb'deki organizasyonda mücadele edemeyecek.
 
Kadroda yer alan güreşçilerden Soner Demirtaş, Evin Demirhan Yavuz, Selçuk Can, Enes Başar ve Ahmet Yılmaz'ın da dünya üçüncülükleri bulunuyor.
 
EN FAZLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYANLAR
 
Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde milli sporcular, 61 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
 
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, organizasyonda en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi ünvanını elinde tutuyor.
 
Türk güreş tarihinde Hüseyin Akbaş 4, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Mustafa Dağıstanlı ve Selçuk Çebi ise 3'er dünya şampiyonluğu elde etti.
 
MİLLİLERİN SON DÜNYA ŞAMPİYONASI PERFORMANSI
 
Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.
 
Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.
 
Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
 
2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 14 MADALYA
 
Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı.
 
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 7-13 Nisan tarihlerinde yapılan 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler; 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya aldı.
 
Takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde eden Türkiye'nin tek altın madalyası, Dünya Şampiyonası'nda da grekoromen stil 63 kiloda mücadele edecek Kerem Kamal'dan geldi.
 
KADRO
 
2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
 
ERKEKLER SERBEST STİL
 
57 kilo: Yusuf Demir
 
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
 
65 kilo: Cavit Acar
 
70 kilo: Haydar Yavuz
 
74 kilo: Soner Demirtaş
 
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
 
86 kilo: Osman Göçen
 
92 kilo: Alperen Tokgöz
 
97 kilo: Resul Güne
 
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
 
KADINLAR
 
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
 
53 kilo: Zeynep Yetgil
 
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
 
57 kilo: Emine Çakmak
 
59 kilo: Bediha Gün
 
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
 
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
 
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
 
72 kilo: Nesrin Baş
 
76 kilo: Elmira Yasin
 
GREKOREMEN
 
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
 
60 kilo: Enes Başar
 
63 kilo: Kerem Kamal
 
67 kilo: Murat Fırat
 
72 kilo: Selçuk Can
 
77 kilo: Ahmet Yılmaz
 
82 kilo: Alperen Berber
 
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
 
97 kilo: Abdulkadir Çebi
 
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.