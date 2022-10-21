Milli eskrimciler sahneye çıkıyor

Sırbistan ve Hırvatistan'da 22 Ekim Cumartesi günü başlayacak satellite ve circuit turnuvalarında flöre ve epe branşlarında 44 milli eskrimci kürsü mücadelesi verecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yarın erkekler flöre kategorisinde düzenlenecek FIE Satellite Turnuvası'nda Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu ve Alp Tuna Korkmaz madalya arayacak.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda ise Zeynep Aydemir, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Berru Dağlı, Ayşe Aslı Demirci, Karin Durmuş, Dila Naz Eken, Bahar Erkun, Nilahsen Erten, Duru Fazlıoğlu, Öykü İğdelipınar, Elif Işılak, Melike Karadavut, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Duru Zuhal Sınkıl, Yasemin Toktaş, Elif Yalçın, Yağmur Yurttaş, Cem Akdurak, Baturalp Aldemir, Tuna Aykut, Yiğit Çetinkaya, Cem Ege Ekrem, Ege Erdem Erdoğan, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Mustafa Kemal Göçmen, Rüzgar Kalender, Alaz Güney Karakaş, Kaan Kılıç, Mert Ahmet Koç, Çağlar Kurtbeyoğlu, Eren Deniz Kutlutürk, Bartu Ömerbaş, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Mert Şekerci ve Batuhan Şerbetçioğlu piste çıkacak.





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