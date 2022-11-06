Milli bocceci, çocukluk hayaline ulaştı

Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları raffa disiplini kadınlar "altın nokta" kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Eda Sayak, sınıfında dünya şampiyonu olan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde 1-5 Kasım'da düzenlenen şampiyonada, kategorisinin finalinde Şilili Franca Martini ile eşleşen Eda, müsabakada 6-0 geriye düştüğü rakibini 17-14 yenerek dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi.



Organizasyonda altın madalya kazanan Eda, hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan ilk kadın sporcu olmanın gururunu yaşadı.



"Çok mutlu ve gururluyum"



Milli bocceci Eda Sayak, AA muhabirine, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük sevinç yaşadığını söyledi.



Final müsabakasında kötü başladığını anlatan Eda, "Müsabaka 6-0 olduğunda umudumu hiç kaybetmedim. Bence heyecanlanmamamın tek sebebi tecrübe ve inanmak. Ülkemizi teslim etmem benim için çok önemliydi. Geride olmama rağmen soğukkanlılıkla inandım, çok şükür başardım." dedi.



Eda, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarının verdiği desteğin başarısında büyük rol oynadığını belirtti.



Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediği hayalini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Eda, şöyle devam etti:



"10 yıldır emek veriyordum. Bu kariyerimin üçüncü röportajı. En başta 'birinci olacağım, çocukluk hayalim' demiştim. İkinci röportajımda ilk 2'yi garantilemiştim. Şu an dünya şampiyonu oldum. Çok mutlu ve gururluyum. Müthiş hissediyorum. Beni en çok duygulandıran ve gururlandıran şey, İstiklal Marşı'mızı okutmamız, bayrağımızı dalgalandırmamız."



"Kadın olarak bunu başarmam çok önemli"



Eda, kategorisinde dünya şampiyonluğu yaşayan ilk kadın sporcu unvanına da ulaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kadın olarak bunu başarmam çok önemli. Örnek teşkil ediyor. Bu anlamda da çok gururluyum. Eminim ki Türkiye'de artık bu durum daha üst seviyelerde olacak. Sporcularımız çok iyi durumda. Devamı gelecek inşallah. Güçlü olduğumuzu ve bunu başarabileceğimizi gösterdik. 2022'yi çok güzel bir şekilde kapattık. 2023'ü de çok güzel şekilde başlatacağız inşallah. Avrupa şampiyonaları olacak. Hedefimiz oralarda da birinci olmak."



Antrenör Erkol: "Bir ilki başardı"



Milli takım antrenörü Coşkun Mehmet Erkol da çok mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.



Bocce tarihinde önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Erkol, şunları kaydetti:



"Şampiyonluk 5 dakikayla sınırlı değil. Bunun arkası, çalışması ve emeği var. Burada emeğinin karşılığını aldı. Biz sadece kendisine yardımcı olduk. Gerçekten başarılı, çalışkan, saygılı, terbiyeli ve her yönüyle dört dörtlük bir sporcu. Ona başarısı için çok teşekkür ediyorum. Bu bir örnek olacak. Eda, kadınlarda branşının ilk dünya şampiyonu. Bir ilki başardı. Kendisini tebrik ediyorum."



