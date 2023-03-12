Milli badmintoncular, Portekiz'de finalde karşılaştı

Final müsabakasını 2-0 kazanan Neslihan Yiğit Arın altın madalya alırken, Özge Bayrak Bağcı ikinci oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli badmintoncular, Portekiz'de finalde karşılaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 18:08
 58. Portekiz Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın altın, Özge Bayrak Bağcı ise gümüş madalya kazandı.

Caldas da Rainha kentindeki organizasyonda tek kadınlar finali, iki milli badmintoncunun mücadelesine sahne oldu.

Rakiplerini eleyerek finale yükselen Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, altın madalya için karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını 21-14 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan Neslihan şampiyonluğa ulaşırken, Özge ikinci oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery