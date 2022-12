Milli atletlerin hedefi başarılara yenisini eklemek

Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) 100 metrede üçüncü olan Orçun Ünalan ve geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda heptatlonda bronz madalya kazanan Hayriye Nur Arı, uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için antrenmanlarını sürdürüyor.



Gymnasiade tarihinde Türkiye'ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olan milli atlet Orçun Ünalan ile 4 yıldır Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılarak milli formayı başarıyla temsil eden Hayriye Nur Arı, uluslararası yeni başarılara ulaşmak için Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Tesisleri'nde, antrenör Mert Moralı eşliğinde haftanın 6 günü 3 saat antrenman yapıyor.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mert Moralı, AA muhabirine, 10 yıldır Bozüyük ilçesinde görev yaptığını ve 7 yıldır da Orçun Ünalan ile çalıştığını söyledi.



2015 yılında Erzurum'da yapılan Okullar Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda bayrak koşusu için bir öğrenciye ihtiyaç duyduklarını ve beden eğitimi derslerinde hızlı koştuğunu fark ettiği Orçun Ünalan'ı takıma takviye ettiklerini belirten Moralı, şöyle konuştu:



"O günden beri beraberiz. 100 ve 200 metre branşında yarışıyoruz. Ünalan'ın liseler arası dünya üçüncülüğü bulunuyor. Balkan şampiyonluğu, iki Türkiye rekoru var. Avrupa ve Dünya Şampiyonası barajlarını geçti. 2023'ün temmuz ayında İsrail'de Gençler Avrupa Şampiyonası var, orada yarışacak. 100 metreyi 10.47 saniyede koştu. En iyi derecesi de bu. 200 metreyi 21.52 saniyede koştu, kısmetse orada da 2 branşta Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Haftada 10 antrenman yapıyoruz. Yine 2023'ün ilk ayında Bursa'da Türkiye Salon Şampiyonası var. Büyükler Avrupa Salon Şampiyonası olacak, onun barajını geçmeye çalışacağız. Yine önümüzdeki yılda da hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Geçen yıla göre durumu çok iyi. İnşallah daha iyi olması için üzerine katacağız. Hedeflediğimiz yarışlara katılım sağlamak istiyoruz. Daha sonra Temmuz 2023'te büyük yarışlarımız başlıyor."



"Arı, ilk madalya alan ve ilk milli sporcum"



Moralı, beden eğitimi öğretmeni olan eşi Sema Moralı'nın Bozüyük Zafer İlkokulunda takım kurduğunu ve bu sayede Hayriye Nur Arı'nın sıçrama özelliğini keşfettiklerini dile getirdi.



Hayriye Nur Arı'yı Bilecik'te ilkokullar arası yarışmaya getirdiklerini ve sporcusunun iyi bir dereceyle atladığını ifade eden Moralı, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarına katıldık. Yine uzun atladı ve sonraki yıl ilkokullarda bölgede 3. oldu. Daha sonra atletizme olan ilgisi de arttı. Yaklaşık 10 yıldır beraberiz. 7 kez milli takımda yarıştı. Artık 23 yaş altında yarışmaya devam ediyor. Çok profesyonel, hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Hasta olduğunu hatırlamıyorum. Her yıl üzerine katıyor derecelerini. Uzun atlamada 6 metreyi geçti. 6,05 metre atladı. Bunlar Türkiye'de iyi dereceler. Avrupa barajlarına çok az kaldı. Her gün üzerine kattıkça, bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair planlarımız var. Hayriye ilk madalya alan sporcumdu. İlk milli olan sporcum. Başarısını gördükçe heyecanım daha yüksek oluyor. 2023'ün temmuz ayında Finlandiya'da yapılacak yarışma, bizim en önemli yarışmamız olacak. Oraya katılım sağlayıp, iyi bir derece yapmak istiyoruz."



Yarış günü geldiğinde kendisinin ve sporcularının heyecanlarının bir kat daha arttığını vurgulayan Moralı, "O gün geldiğinde nabız yükselmeye başlıyor. Onların nabzı ne kadar atıyorsa benim nabzım biraz daha fazla atıyor. Her hareketlerini takip etmeye çalışıyorum, sonunda bir de şampiyonluk geldiğinde uzun emeğin karşılığını almak mutluluk verici oluyor. Başarılarımızı yükseklere çıkarmak için çok yönlü çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Tarihe adımı yazdırdım"



Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi olan milli atlet Orçun Ünalan, antrenörü Mert Moralı'yla eşi Sema Moralı vasıtasıyla tanıştığını ve ilk yarışmasına Erzurum'da katıldığını anlattı.



Yarışmalara katılarak bu seviyeye geldiğini ve 7 yıldır antrenörü ile çalıştığını aktaran 18 yaşındaki sporcu, şunları söyledi:



"Fransa'da Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 100 metrede 3. oldum. Temmuz ayında hem Balkan şampiyonu hem de Balkan ikincisi oldum. Aynı yarışta 4x100 metrede Balkan şampiyonu olduk. Türkiye şampiyonlukları ve Türkiye rekorlarım var. Salon yarışmalarında Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Balkan Şampiyonası, sonra en önemlisi temmuzda Gençler Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Her sporcu gibi olimpiyatlara gitmek istiyorum. Türk atletizm tarihinde ilk 100 metre madalyasını kazandım ve o şekilde de tarihe adımızı yazdırmış olduk. Her aile ilk olarak çocuğunun akademik olarak çalışmasını ister ama benim ailem bu konuda özverili bir şekilde destek oldu. Kudüs'te yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak benim için hem bir görev gibi hem de çok önemli."



Aydın Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Arı ise ilkokul 3. sınıfta voleybol oynarken antrenörünün sıçrama özelliğini keşfettiğini anlattı.



Atletizme severek başladığını ancak ailesinin destek vermediğini, beden eğitimi öğretmeninin ve antrenörünün ailesiyle görüşmesinin ardından Bilecik'te yarışmaya gittiğini ifade eden 21 yaşındaki Hayriye Nur Arı, "Yarışmalarda başarılı olunca ailem ikna oldu ve desteklemeye başladılar. 10 yıldır atletizmle ilgileniyorum. Yaklaşık 4 yıldır da ülkemi temsil ediyorum. Uzun atlamada ve üç adım atlamada birden fazla Türkiye şampiyonluğum var. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda 3. oldum. Temmuzda Finlandiya'da yapılacak 23 yaş altı şampiyonasında uzun atlamada ve üç adım atlamada final görmek istiyorum. Sürat, sıçrama ve ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Finlandiya'da ilk 3 girmek, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.



Hayriye Nur Arı, antrenörlük bölümünü bitirip beden eğitimi öğretmeni veya antrenör olmak istediğini sözlerine ekledi.





