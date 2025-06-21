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Milletler Ligi'nde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni yendi

Sinan Erdem'de oynanan Milletler Ligi karşılaşmasında Brezilya, rakibi Dominik Cumhuriyetini set vermeden yendi.

calendar 21 Haziran 2025 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milletler Ligi'nde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni yendi
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 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)

Setler: 23-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika


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