2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)
Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)
Setler: 23-25, 18-25, 20-25
Süre: 78 dakika
Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)
Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)
Setler: 23-25, 18-25, 20-25
Süre: 78 dakika
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