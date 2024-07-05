Miles Bridges yarışına Cavaliers da dahil oldu

Cleveland Cavaliers'ın, Charlotte Hornets forveti Miles Bridges için bir imza-ve-takas anlaşması kovalayabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Miles Bridges yarışına Cavaliers da dahil oldu
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05 Temmuz 2024 12:58
Cleveland Cavaliers'ın, Charlotte Hornets forveti Miles Bridges için bir imza-ve-takas anlaşması kovalayabileceği iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Cavaliers'ın Bridges için olası bir imza-ve-takas senaryosunu takip edecek takımlardan biri olduğunu söyledi.

Hornets'ın, 2023-24 sezonunda tek yıllığı 7,9 milyon dolarlık bir sözleşmeyle oynayan Bridges'i kadroda tutmakla ilgilendiği söylenmişti.

Bridges, Hornets'la geçtiğimiz sezon çıktığı 69 maçta 37,4 dakikada 21,0 sayı, 7,3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bridges ile adı geçen takımlardan bir diğeri ise LA Clippers ekibiydi.

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