Milano'dan Guduric'e çılgın teklif

Fenerbahçe Beko'nun ikinci kaptanı Marko Guduric'e Olimpia Milano kancası...Sporx'in edindiği bilgilere göre; Olimpia Milano, Marko Guduric'e bir teklif yaptı. Guduric bu teklif üzerine Milano ile görüşmelere başladı.39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptı. Guduric, henüz bu teklife yanıt vermedi.Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.