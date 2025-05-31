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Milano'dan Guduric'e çılgın teklif

THY EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olmasına karşın sezonu 11. bitiren Olimpia Milano, Marko Guduric'e dev bir teklif yaptı.

calendar 31 Mayıs 2025 16:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milano'dan Guduric'e çılgın teklif
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Fenerbahçe Beko'nun ikinci kaptanı Marko Guduric'e Olimpia Milano kancası...

Sporx'in edindiği bilgilere göre; Olimpia Milano, Marko Guduric'e bir teklif yaptı. Guduric bu teklif üzerine Milano ile görüşmelere başladı.


YILLIK MAAŞ TEKLİFİ: 2.7 MİLYON EURO

39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptı. Guduric, henüz bu teklife yanıt vermedi.

Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.

2017'DE F.BAHÇE'YE İMZA ATTI

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.

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