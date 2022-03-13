Milan tek golle liderliğini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, sahasında Empoli'yi ağırladı.
San Siro'da oynanan maçı Milan 1-0 kazandı ve zirvedeki yerini maç fazlasıyla da olsa korudu.
Maçın 19. dakikasında Kalulu'nun golüyle maçı kazanan Milan, rakibi Inter'in maç eksiğini iyi değerlendirerek aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korudu.
Bu sonuçla Milan ligde 63 puana yükseldi, Inter'den 2 maç fazlası ve 5 puan farkıyla liderliğini sürdürdü. Empoli ise 32 puanda kaldı.
San Siro'da oynanan maçı Milan 1-0 kazandı ve zirvedeki yerini maç fazlasıyla da olsa korudu.
Maçın 19. dakikasında Kalulu'nun golüyle maçı kazanan Milan, rakibi Inter'in maç eksiğini iyi değerlendirerek aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korudu.
Bu sonuçla Milan ligde 63 puana yükseldi, Inter'den 2 maç fazlası ve 5 puan farkıyla liderliğini sürdürdü. Empoli ise 32 puanda kaldı.