Milan Skrinar: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadeleyi değerlendiren Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz." dedi.
Skriniar, "Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz." dedi.
Skriniar, "Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.