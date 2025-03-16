Milan Skrinar: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan Skrinar: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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16 Mart 2025 23:00
Son güncelleme 16 Mart 2025 23:01
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz." dedi.

Skriniar, "Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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