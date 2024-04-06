Milan evinde farka koştu!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan evinde farka koştu!
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06 Nisan 2024 18:01
İtalya Serie A 31. hafta maçında Milan, sahasında Lecce ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Christian Pulisic, 20. dakikada Olivier Giroud ve 57. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Lecce'de Nikolo Krstovic 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 68'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lecce 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo ile oynayacak. Lecce ise Empoli'yi ağırlayacak.

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