Milan'dan Suudi Arabistan'a gitti!

Al-Shabab, Milan forması giyen ön libero Yacine Adli'yi 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

calendar 11 Eylül 2025 00:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab, transfer çalışmaları kapsamında mutlu sona ulaştı.

Suudi ekibi, Milan forması giyen Yacine Adli'yi 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

25 yaşındaki Fransız oyuncu, Al-Shabab ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren Adli, çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
