Milan'dan Suudi Arabistan'a gitti!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab, transfer çalışmaları kapsamında mutlu sona ulaştı.
Suudi ekibi, Milan forması giyen Yacine Adli'yi 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
25 yaşındaki Fransız oyuncu, Al-Shabab ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren Adli, çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
