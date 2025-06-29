Milan'da ayrılık: Luka Jovic

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında ayrılık yaşandığını açıkladı.
Milan, sözleşmesi sona eren Sırp golcü Luka Jovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İtalyan ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Teşekkürler Luka!, Kariyerinin bir sonraki aşamasında sana en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 17 maçta süre alan Jovic, 4 gol kaydetti.
Milan, sözleşmesi sona eren Sırp golcü Luka Jovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İtalyan ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Teşekkürler Luka!, Kariyerinin bir sonraki aşamasında sana en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 17 maçta süre alan Jovic, 4 gol kaydetti.
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