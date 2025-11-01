Milan'da ayın oyuncusu Luka Modric!

Serie A devi Milan, ekim ayının oyuncusunu duyurdu.
Milano ekibinin açıklamasında ekim ayının oyuncusunun Luka Modric olduğu açıklandı.
40 yaşındaki Hırvat yıldız, ekim ayında çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist kaydetti. Luka Modric'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
✨Luka Modric, Milan'da ekim ayının oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/3lR8kfs1K9
— Sporxtv (@sporxtv) November 1, 2025