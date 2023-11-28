Milan Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milan Borussia Dortmund Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milan Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milan Borussia Dortmund maçı canlı izleme detaylarıGiuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Romen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.Milan, evinde karşılaştığı Paris Saint-Germain karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.Borussia Dortmund ise evinde Newcastle United'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)