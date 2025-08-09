Milan, Berkay Karaca'yı kadrosuna katıyor

Milan, genç kadrosunu Berkay Karaca ile güçlendirmeye hazırlanıyor.Sky'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Schalke 04'ün U19 takımından temmuz ayında ayrılan Berkay Karaca ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol bekin Milan'ın U23 Takımı'nda forma giymesi bekleniyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Genç oyuncu, adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.Geçen sezon 16 maçta süre bulan genç sol bek oyuncusu, 3 asist yaptı.