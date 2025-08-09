10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Milan, Berkay Karaca'yı kadrosuna katıyor

Milan, serbest statüde yer alan 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca ile anlaşma sağladı. Berkay Karaca'nın Milan'ın U23 Takımı'nda forma giymesi bekleniyor.

09 Ağustos 2025 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, genç kadrosunu Berkay Karaca ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Schalke 04'ün U19 takımından temmuz ayında ayrılan Berkay Karaca ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol bekin Milan'ın U23 Takımı'nda forma giymesi bekleniyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.

Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Geçen sezon 16 maçta süre bulan genç sol bek oyuncusu, 3 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
